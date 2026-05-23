ESSEonlineで2026年4月に公開された記事のなかから、ランキングTOP10入りした記事のひとつを紹介します。毎日がちょっと豊かになる、朝食メニューのアイデアを紹介します。築古賃貸アパートで「好きなものに囲まれた」ひとり暮らしをインスタグラムで発信している、たみーさん（現在60代）のケースです。ここではたみーさんが実践している、時短を意識した平日と、テーブルセッティングにこだわりつつ手軽に楽しむ休日の朝食メニュ