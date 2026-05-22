現役ドラフトで巨人→日本ハム移籍の菊地大稀も移籍後初昇格22日のプロ野球公示で、オリックスは太田椋内野手の出場選手登録を抹消した。20日に京セラドームで行われたソフトバンク戦で右ふくらはぎに死球を受け負傷交代していた。今季39試合で打率.281、3本塁打、20打点を誇る25歳の離脱は、西武との“首位攻防戦”に挑むチームにとって大きな痛手となる。日本ハムはドラフト2位のエドポロ・ケイン外野手を初登録した。190