会社員で働いている人のなかには、「課長や部長のような管理職につきたい」と考えている人もいるでしょう。しかし、近年では「報酬が見合わないから管理職になりたくない」と考える人も一定数いるのが実情です。 管理職は、年収が高くなるケースが多い一方で、部下の育成や上層部との板挟みになりやすい傾向があります。本記事では、管理職の仕事内容や平均年収、メリット・デメリットなどを解説します。 管