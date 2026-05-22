２大会ぶりとなるアジア王者まであと１勝――。現地５月21日、U-17アジアカップの決勝を翌日に控えているU-17日本代表は、サウジアラビア・ジェッダ市内で最後のトレーニングを行なった。グループステージで上位２か国に入り、今秋のU-17ワールドカップ出場を決めている日本にとって、次なる目標はアジア制覇。ウズベキスタンとの準決勝は終了間際の同点弾で劇的なPK勝利を収め、勢いに乗った状態で決勝に臨む。23人がグラウ