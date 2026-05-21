J1番記者さんが『J1の今』を伝えるJ論チャンネル。藤原裕久｜長崎サッカーマガジン「ViSta」海江田哲朗｜スタンド・バイ・グリーン上記サイトの2人が『J1百年構想リーグ 第17節』について語った動画となります。◯関連LIVE勝負の終盤戦へ！番記者が語るJ1百年構想リーグ第17節レビューショー