１２日、岐阜県大垣市の交差点で自転車に乗っていた21歳の男子大学生が軽乗用車にはねられ、死亡しました。 警察によりますと、事故があったのは大垣市本今の信号のない交差点で、１２日午前8時半過ぎ、軽乗用車と自転車が出会い頭に衝突しました。この事故で自転車に乗っていた大垣市内に住む大学生・花井力さん21歳が病院に運ばれましたが、およそ5時間後に死亡が確認されました。軽乗用車を運転していた76歳の無職の女性と助手