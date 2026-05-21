県出身の版画家・長尾弘久さんの作品展が今、徳島市のギャラリーで開かれています。この作品展は、版画家・長尾弘久さんが「つわぶきの花」をテーマに制作した作品を紹介しようと開きました。会場には、アルミ板を用いて制作した長尾さんの版画作品36点が展示されています。こちらは、花が咲く前の様子を描いた作品です。葉が太陽の光を受けて、力強く生きる姿を表現しました。モデルは、徳島中央公園に咲くつわぶき。