新アリーナについて検討する会議の会合が、5月21日に県庁で開かれ、出席者から「箱を作って埋めるのではなく、何をやるからこういう施設を作るというのが順当ではないか」などといった意見が出されました。徳島東工業高校跡地に建設予定の新アリーナについて、県は6月にも基本計画の大枠を取りまとめる予定です。21日に開かれた、検討委員会の3回目の会合には、ホームアリーナとしての活用を見込む徳島ガ