21日の県内は雨が降り、少し肌寒さを感じましたが、今週初めには30度近くまで気温が上がった所もあるなど季節は着実に夏へと向かっています。暑くなると使う機会が増えるのがエアコンです。いま話題になっているあの問題について、秋田市の家電量販店を取材しました。秋田市八橋南のケーズデンキ秋田中央店です。深瀬博史記者「夏に欠かせないエアコンがこのようにずらりと並んでいますが、気になるのが2027年問題です。こち