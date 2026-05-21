【その他の画像・動画等を元記事で観る】 LE SSERAFIMが、新曲「BOOMPALA」2つ目のMVティザー映像を公開した。 ■新曲「BOOMPALA」のポイントとなるパフォーマンスも公開 ティザー映像には、先立って公開された巨大な黄金の像に続き、瞑想するHUH YUNJINを模した石像が登場する。さらに、数多くのスピーカーに囲まれたKAZUHAや、机の上でくるくる回るKIM CHAEWON、巨大な黄金の像を見て驚くHO