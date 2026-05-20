高校スポーツの祭典・県総体が開幕。華やかな総合開会式をおよそ1600人の生徒が作り上げました。 【写真を見る】サッカーU-17日本代表選手が宣誓「一瞬一瞬を仲間とともに」大分県高校総体総合開会式 大分市のクラサス武道スポーツセンターで20日行われた県高校総体の総合開会式には、運営も含めておよそ1600人の高校生が参加しました。 幕開けは52校、960人の選手による入場行進です。行進は校旗を