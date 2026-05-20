格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン＝BD）の元選手でユーチューバーのノッコン寺田さん（41）が2026年5月17日にXを更新。20キロのダイエットに成功した姿を動画で披露するとともに、「みんなダイエットして人生いい意味で変えようぜ」とつづった。「痩せてイケメンになったら人生変わった」ノッコン寺田さんは25年12月、YouTubeで、体調不良で受診した病院で医師から体重が多すぎると指摘され、「153（キロ）か