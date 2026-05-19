40代という人生の折り返し地点に、新しいことを始めたいと考える人も多いのでは？書籍やSNS、音声メディアで、身軽に生きるためのヒントを発信しているnamytone（ナミトーン）さんもそのひとり。16年間勤めた消防士を退職し、40歳でフリーランスに転向したnamytoneさんに、退職後に始めたコミュニティ運営や物販などの新たな挑戦と始めた理由について話を聞きました。第2の人生でやりたかったのは「居場所づくり」現在、フリーラ