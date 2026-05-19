リーグ単独トップの12号2ラン■阪神 ー 中日（19日・倉敷）美しい放物線を描いた特大弾に、期待の即戦力ルーキーも驚くしかなかった。阪神・佐藤輝明内野手が19日、倉敷での中日戦に「4番・三塁」で先発出場。3回、本塁打争いでリーグ独走となる12号2ランを放った。主砲の豪快弾に「エグすぎだろ」「日本にいてはならない」と驚くファンが溢れた。佐藤が倉敷に集まった阪神ファンに快音を届けた。1点リードで迎えた3回1死一塁