冴え渡った山本由伸のスプリット【MLB】パドレス 1ー0 ドジャース（日本時間19日・サンディエゴ）黒星を喫したが、“勝負所”を伝家の宝刀で切り抜けた。ドジャースの山本由伸投手は18日（日本時間19日）、敵地で行われたパドレス戦に先発登板。連勝中だった好調の相手打線を封じた“魔球”に驚く米ファンが目立った。援護がないなか、孤軍奮闘のマウンドが続いた。山本は初回、アンドゥハーに先制の4号ソロを打たれたが、2回