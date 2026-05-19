＜大相撲五月場所＞◇九日目◇18日◇東京・両国国技館【映像】「相撲愛」溢れる境川親方のコメントノーカット熱戦が続く大相撲五月場所は、九日目も多くの観客が詰めかけ大いに盛り上がった。元大関・朝乃山の取組では、タオルやうちわを手にした大応援団が声援を送った。昨今はマナーに関して話題になることもあるが、そのことを受けて元小結・両国の境川親方が述べた力士とファンの双方に寄り添うマナーへの注意喚起がファンの