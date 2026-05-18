仙台の凄い国道「仙台バイパス」と東北道を直結!?東北最大の都市仙台、そのなかでも随一の一般道が、市内を南北に貫く国道4号「仙台バイパス」です。これを拡幅する「仙台拡幅」の事業が進められています。2025年2月には、仙台駅東側の6車線区間のなかでも大きな「箱堤」交差点の立体化が完成し、この区間は高架4車線、地上4車線で8車線化されました。 【めちゃくちゃ壮大だった！】これが仙台「未完の大環状線」です（地図／写