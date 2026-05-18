「肺がん」と聞くと、タバコを吸う人がかかる病気だと考える人は多いのではないでしょうか。ただ、喫煙の習慣がないのに肺がんにかかる人もいるとされています。喫煙していない人が肺がんにかかるのはなぜなのでしょうか。また、肺がんが進行すると、どのような症状が生じるのでしょうか。草ヶ谷医院（静岡市清水区）・院長で、呼吸器専門医・指導医の草ヶ谷英樹さんに聞きました。【ヤバっ】「えっ…急に痩せたら要注意！？」