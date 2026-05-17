ランニング本塁打かと思われた打球が三塁打に【MLB】ドジャース 15ー2 エンゼルス（日本時間17日・アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、敵地エンゼルス戦に「1番・指名打者」で出場し、4打数2安打2四球5打点の活躍で、大勝に貢献した。チームは4連勝を飾った。「いい流れで来ているので、また明日早いですし、5連勝できるように頑張りたい」3回1死の第2打席での四球で出塁後、今季6個目となる二盗を