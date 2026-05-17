『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した豊田萌絵主な出演作に『響け！ユーフォニアム』や『BanG Dream！』などがある声優の豊田萌絵（とよた・もえ）が、5月18日（月）発売『週刊プレイボーイ22号』のグラビアに約2年ぶりに戻ってきた！あの頃よりもちょっぴり大人になったキミと、少しだけ遠出をしてふたりきりの時間を。【写真】豊田萌絵の2年ぶりのグラビア＊＊＊【新人の頃の気持ちを忘れずアクティブに】――2年ぶり