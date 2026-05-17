なぜか狭い場所飛んでそうな印象が…アメリカ空軍博物館は2026年5月11日、“SF作品にインスパイア”されたスターファイターの展示を行うと発表しました。【画像】絶対に主翼がX型になるだろ！ これが、「博物館に展示されたスターファイター」です通常、同博物館では、航空史において重要な役割を果たした航空機や軍用機を、国内外を問わず多数展示しています。しかし今回は趣向を変え特別展示として、「銀幕のライバルたち