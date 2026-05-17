野々村芳和Jリーグチェアマンが、AFCチャンピオンズリーグ2優勝に輝いたガンバ大阪に賛辞を送った。前身のAFCカップを引き継ぐ形で、2024−25シーズンから新設されたACL2決勝に進んだガンバ大阪は16日、クリスティアーノ・ロナウドら擁するアル・ナスルと対戦。サウジアラビアのリヤドで開催された“完全アウェイ”の一戦は、30分にデニス・ヒュメットが決めたゴールが決勝点となり、1−0で完封勝利を収めた。この結果、G大