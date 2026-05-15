▲通常盤ジャケット北山宏光（Hiromitsu Kitayama）が6月24日にリリースするアルバム 『ULTRActi:on』（読み：ウルトラクション）のジャケット写真、収録曲、特設サイトが公開された。『ULTRActi:on』は、先日リリースされたニューシングルのタイトルでもある “ULTRA” 、「行動」や「活動」の “Action” 、「演じる」という表現の意味を持つ “Act” 、そして新たに移籍した新設レーベル「RED ON」の “ON” から構成されており