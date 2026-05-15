北山宏光（Hiromitsu Kitayama）、アルバム『ULTRActi:on』ジャケット写真＆収録曲解禁
北山宏光（Hiromitsu Kitayama）が6月24日にリリースするアルバム 『ULTRActi:on』（読み：ウルトラクション）のジャケット写真、収録曲、特設サイトが公開された。
『ULTRActi:on』は、先日リリースされたニューシングルのタイトルでもある “ULTRA” 、「行動」や「活動」の “Action” 、「演じる」という表現の意味を持つ “Act” 、そして新たに移籍した新設レーベル「RED ON」の “ON” から構成されており、様々な意味や意志が込められたフルアルバム。
ジャケット写真は、ビビッドなカラー、幾何学的なグラフィック、そして多面的なビジュアル表現が融合し、エネルギッシュな世界観を大胆に描き出している。各形態ごとに異なるデザインアプローチを採用しながらも、鋭さと繊細さを併せ持つ表情、エネルギッシュな配色、視線を引き込むコラージュ表現によって、音楽とビジュアルがシンクロした唯一無二のアートワークに仕上がっている。
収録曲は、4月22日にリリースされたニューシングルの表題曲「ULTRA」や、2025年のツアーで披露し好評を得たセルフカバー楽曲「灰になる前に」に加え、新曲10曲を収録。表題曲「ICY」の作詞は斎藤 宏介（UNISON SQUARE GARDEN / TenTwenty）氏が担当、作曲はTenTwentyが担当しており、「JOKER」「in the Moonlight」「赤い夜に」に続き今作で4曲目のタッグが実現。
さらに、「BUGlich」は北山が主演を務める9月17日に発売の長編実写ゲーム『AKIBA LOST』の主題歌として起用されている。そのほか、北山自身が作詞を務めた楽曲や「ULTRA」「COMIC」など数々の楽曲を手掛けてきた藤家和依氏が担当している楽曲も収録されており、全12曲を通してジャンルレスかつ挑戦的なサウンドアプローチと、アーティストとして進化を続ける北山宏光（Hiromitsu Kitayama）の現在地を体感できる、渾身のフルアルバムとなっている。
本作は、完全数量限定 豪華特殊パッケージ盤 (CD + Goods + Booklet)、初回生産限定盤 (CD + Blu-ray)、初回生産限定盤 (CD + DVD)、通常盤 (CD Only) の4形態でリリースされる。完全数量限定 豪華特殊パッケージ盤はクリアポーチ型ケース付きスペシャルBOX仕様になっており、ULTRActi:on Visual Bookが付属。
初回生産限定盤は表題曲「ICY」のミュージックビデオとメイキング、アートワーク撮影の様子を収めた映像が収録。また、初回生産分の全形態に「スペシャルキャンペーン応募抽選シリアルナンバー」が封入されている。
3rd Album『ULTRActi:on』
発売日：2026年6月24日（水）
特設サイト：https://hiromitsukitayama-ultraction.jp
購入：https://HiromitsuKitayama.lnk.to/ULTRAction_CD
◾︎完全数量限定 豪華特殊パッケージ盤 (CD + Goods + Booklet)
[価格]7,150円（税込）
[品番]PCCA-06496
[仕様]クリアポーチ型ケース付きスペシャルBOX仕様
[封入特典]スペシャルキャンペーン応募抽選シリアルナンバー
[収録内容]
【CD】
・ICY [作詞：斎藤宏介、作曲：TenTwenty、編曲：Ironie]
・ASATSUYU [作詞：0C / Mio Kimura / Zynnel、作曲：Mio Kimura / Zynnel、編曲：Mio Kimura / NAONOBU-AMIMOTO]
・ULTRA [作詞：Hiromitsu Kitayama、作曲：藤家和依 / KNOTman、編曲：藤家和依 / KNOTman]
・サニーサイドアップ [作詞：Hiromitsu Kitayama、作曲：藤家和依 / Yoma、編曲：藤家和依 / Yoma]
・Drivin’ [作詞：Anna Kusakawa / WON AGAIN / Hiromitsu Kitayama、作曲：WON AGAIN / Anna Kusakawa、編曲：WON AGAIN]
・TROUBLE [作詞：Xuon / Hiromitsu Kitayama、作曲：MADLEMON / Xuon、編曲：MADLEMON / Xuon]
・DREAM EATER [作詞：Hiromitsu Kitayama、作曲：RUSH EYE / HJ、編曲：藤家和依 / KNOTman / RUSH EYE]
・寝ても覚めても [作詞：Hiromitsu Kitayama / Mila Berry、作曲：Leo Anderson、編曲：Leo Anderson]
・灰になる前に [作詞：(sic)boy、作曲：(sic)boy / KM、編曲：藤家和依 / KNOTman]
・BUGlitch [作詞：0C / Natsumi / SHUN、作曲：Natsumi / 0C / Melo、編曲：Natsumi / Melo]
・Luv HOLIC [作詞：Hiromitsu Kitayama、作曲：藤家和依 / KNOTman、編曲：藤家和依 / KNOTman]
・RED STORM [作詞：Hiromitsu Kitayama、作曲：藤家和依 / 草野将史、編曲：藤家和依 / 草野将史]
※全12曲収録。
※曲順は未定となります。
【Goods】
ULTRActi:on Special Clear Pouch（Size：W250×H185×D45mm）
【Booklet】
ULTRActi:on Visual Book
◾︎初回生産限定盤 (CD + Blu-ray)
[価格]4,950円（税込）
[品番]PCCA-06497
[仕様]スリーブジャケット・トールケースデジパック仕様
[封入特典]スペシャルキャンペーン応募抽選シリアルナンバー
[収録内容]
【CD】
・ICY [作詞：斎藤宏介、作曲：TenTwenty、編曲：Ironie]
・ASATSUYU [作詞：0C / Mio Kimura / Zynnel、作曲：Mio Kimura / Zynnel、編曲：Mio Kimura / NAONOBU-AMIMOTO]
・ULTRA [作詞：Hiromitsu Kitayama、作曲：藤家和依 / KNOTman、編曲：藤家和依 / KNOTman]
・サニーサイドアップ [作詞：Hiromitsu Kitayama、作曲：藤家和依 / Yoma、編曲：藤家和依 / Yoma]
・Drivin’ [作詞：Anna Kusakawa / WON AGAIN / Hiromitsu Kitayama、作曲：WON AGAIN / Anna Kusakawa、編曲：WON AGAIN]
・TROUBLE [作詞：Xuon / Hiromitsu Kitayama、作曲：MADLEMON / Xuon、編曲：MADLEMON / Xuon]
・DREAM EATER [作詞：Hiromitsu Kitayama、作曲：RUSH EYE / HJ、編曲：藤家和依 / KNOTman / RUSH EYE]
・寝ても覚めても [作詞：Hiromitsu Kitayama / Mila Berry、作曲：Leo Anderson、編曲：Leo Anderson]
・灰になる前に [作詞：(sic)boy、作曲：(sic)boy / KM、編曲：藤家和依 / KNOTman]
・BUGlitch [作詞：0C / Natsumi / SHUN、作曲：Natsumi / 0C / Melo、編曲：Natsumi / Melo]
・Luv HOLIC [作詞：Hiromitsu Kitayama、作曲：藤家和依 / KNOTman、編曲：藤家和依 / KNOTman]
・RED STORM [作詞：Hiromitsu Kitayama、作曲：藤家和依 / 草野将史、編曲：藤家和依 / 草野将史]
※全12曲収録。
※曲順は未定となります。
【Blu-ray】
◾︎初回生産限定盤 (CD + DVD)
[価格]4,950円（税込）
[品番]PCCA-06498
[仕様]スリーブジャケット・トールケースデジパック仕様
[封入特典]スペシャルキャンペーン応募抽選シリアルナンバー
[収録内容]
【CD】
・ICY [作詞：斎藤宏介、作曲：TenTwenty、編曲：Ironie]
・ASATSUYU [作詞：0C / Mio Kimura / Zynnel、作曲：Mio Kimura / Zynnel、編曲：Mio Kimura / NAONOBU-AMIMOTO]
・ULTRA [作詞：Hiromitsu Kitayama、作曲：藤家和依 / KNOTman、編曲：藤家和依 / KNOTman]
・サニーサイドアップ [作詞：Hiromitsu Kitayama、作曲：藤家和依 / Yoma、編曲：藤家和依 / Yoma]
・Drivin’ [作詞：Anna Kusakawa / WON AGAIN / Hiromitsu Kitayama、作曲：WON AGAIN / Anna Kusakawa、編曲：WON AGAIN]
・TROUBLE [作詞：Xuon / Hiromitsu Kitayama、作曲：MADLEMON / Xuon、編曲：MADLEMON / Xuon]
・DREAM EATER [作詞：Hiromitsu Kitayama、作曲：RUSH EYE / HJ、編曲：藤家和依 / KNOTman / RUSH EYE]
・寝ても覚めても [作詞：Hiromitsu Kitayama / Mila Berry、作曲：Leo Anderson、編曲：Leo Anderson]
・灰になる前に [作詞：(sic)boy、作曲：(sic)boy / KM、編曲：藤家和依 / KNOTman]
・BUGlitch [作詞：0C / Natsumi / SHUN、作曲：Natsumi / 0C / Melo、編曲：Natsumi / Melo]
・Luv HOLIC [作詞：Hiromitsu Kitayama、作曲：藤家和依 / KNOTman、編曲：藤家和依 / KNOTman]
・RED STORM [作詞：Hiromitsu Kitayama、作曲：藤家和依 / 草野将史、編曲：藤家和依 / 草野将史]
※全12曲収録。
※曲順は未定となります。
【DVD】
◾︎通常盤（CD Only）
[価格]3,630円（税込）
[品番]PCCA-06499
[仕様]スリーブジャケット仕様
[初回封入特典]スペシャルキャンペーン応募抽選シリアルナンバー
[収録内容]
・ICY [作詞：斎藤宏介、作曲：TenTwenty、編曲：Ironie]
・ASATSUYU [作詞：0C / Mio Kimura / Zynnel、作曲：Mio Kimura / Zynnel、編曲：Mio Kimura / NAONOBU-AMIMOTO]
・ULTRA [作詞：Hiromitsu Kitayama、作曲：藤家和依 / KNOTman、編曲：藤家和依 / KNOTman]
・サニーサイドアップ [作詞：Hiromitsu Kitayama、作曲：藤家和依 / Yoma、編曲：藤家和依 / Yoma]
・Drivin’ [作詞：Anna Kusakawa / WON AGAIN / Hiromitsu Kitayama、作曲：WON AGAIN / Anna Kusakawa、編曲：WON AGAIN]
・TROUBLE [作詞：Xuon / Hiromitsu Kitayama、作曲：MADLEMON / Xuon、編曲：MADLEMON / Xuon]
・DREAM EATER [作詞：Hiromitsu Kitayama、作曲：RUSH EYE / HJ、編曲：藤家和依 / KNOTman / RUSH EYE]
・寝ても覚めても [作詞：Hiromitsu Kitayama / Mila Berry、作曲：Leo Anderson、編曲：Leo Anderson]
・灰になる前に [作詞：(sic)boy、作曲：(sic)boy / KM、編曲：藤家和依 / KNOTman]
・BUGlitch [作詞：0C / Natsumi / SHUN、作曲：Natsumi / 0C / Melo、編曲：Natsumi / Melo]
・Luv HOLIC [作詞：Hiromitsu Kitayama、作曲：藤家和依 / KNOTman、編曲：藤家和依 / KNOTman]
・RED STORM [作詞：Hiromitsu Kitayama、作曲：藤家和依 / 草野将史、編曲：藤家和依 / 草野将史]
※全12曲収録。
※曲順は未定となります。
スペシャルキャンペーン内容
A賞：Hiromitsu Kitayama 1on1 Call
B賞：オリジナルグッズプレゼント(一部サイン入り)
応募者全員特典：オリジナル動画
※キャンペーン詳細は後日改めて発表いたします。
※シリアルナンバー1つで1口キャンペーンに応募いただけます。
【購入特典】
・タワーレコードおよびTOWERmini全店、タワーレコードオンライン
単品購入特典：クリア下敷き
3形態同時購入特典：プロフィールカードホルダー
・全国HMV/HMV&BOOKS online
単品購入特典：トレカ(複製サイン入り)
3形態同時購入特典：A5クリアファイル(メッセージ入り)
・Amazon.co.jp
単品購入特典：L版ブロマイド(複製サイン入り)
・楽天ブックス
単品購入特典：クリアしおり(H115×W40mm)3種セット
3形態同時購入特典：アクリルブロック(W150×H100×D20mm） ※オリジナル配送BOXでお届け
・セブンネットショッピング
単品購入特典：缶バッジ
3形態同時購入特典：トート型エコバッグ
・RED ON STORE
単品購入特典：アクリルキーホルダー
3形態同時購入特典：スライドミラー
・その他一般店
単品購入特典：ジャケ写ステッカー
＜HIROMITSU KITAYAMA LIVE TOUR 2026「ULTRActi:on」＞
兵庫/神戸国際会館 こくさいホール
7月9日（木）18：00
7月10日（金）14：00 / 18：00
愛知/愛知県芸術劇場 大ホール
7月13日（月）18：00
大阪/フェスティバルホール
7月24日（金）18：00
京都/ロームシアター京都 メインホール
7月26日（日）18：00
奈良/なら100年会館 大ホール
7月27日（月）18：00
北海道/カナモトホール（札幌市民ホール）
8月9日（日）18：00
福岡/福岡サンパレス
8月23日（日）18：00
岡山/倉敷市民会館
8月29日（土）18：00
広島/上野学園ホール
8月30日（日）18：00
宮城/仙台サンプラザホール
9月2日（水）18：00
9月3日（木）18：00
新潟/新潟県民会館
9月11日（金）18：00
東京/有明アリーナ
9月19日（土）18：00
9月20日（日）14：00 / 18：00
関連リンク
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