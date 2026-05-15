7月30日、Zepp Hanedaで開催されるメリー主催イベント＜大佑祭り!!＞へ向けたガラ、逹瑯(MUCC)、kazuのコメントが公開となった。メリー、MUCC、そして蜉蝣のkazu、ユアナ、静海。2000年代初頭、“御三家”と呼ばれた存在たちが、最初で最後の三つ巴として集結する一夜が、＜大佑祭り!!＞だ。ガラによるコメント形式の独白では、大佑との出会い、蜉蝣結成当時の記憶、MUCC・逹瑯との関係性、そして“御三家”と呼ばれるようになって