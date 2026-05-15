7月30日、Zepp Hanedaで開催されるメリー主催イベント＜大佑祭り!!＞へ向けたガラ、逹瑯(MUCC)、kazuのコメントが公開となった。

メリー、MUCC、そして蜉蝣のkazu、ユアナ、静海。2000年代初頭、“御三家”と呼ばれた存在たちが、最初で最後の三つ巴として集結する一夜が、＜大佑祭り!!＞だ。ガラによるコメント形式の独白では、大佑との出会い、蜉蝣結成当時の記憶、MUCC・逹瑯との関係性、そして“御三家”と呼ばれるようになっていった時代の空気感まで、自身の言葉で赤裸々に回想されたほか、2025年7月、スタッフやaieと酒を酌み交わす中で＜大佑祭り!!＞開催が動き出した経緯や、「どちらかが最後まで歌い続ける」という大佑との約束についても語っている。

そして、「何回もやるつもりは最初から無い。この一度きり。最初で最後の三つ巴のお祭りをやる」と覚悟を綴った。「僕のやりたいことは、大佑くんのファンが笑顔でいること、そして大佑くんが喜ぶこと」という言葉通り、7月30日のZepp Hanedaは、笑って騒いで忘れられない“祭り”の夜になるだろう。あの時代をリアルタイムで駆け抜けた者にとってはもちろん、今のシーンを生きる人間にとっても、特別な意味を持つ一夜となるはずだ。チケット一般発売は5月16日10:00より。1Fスタンディングを除く券種はすでにソールドアウトしているとのこと。

以下、ガラ、逹瑯、kazuのコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

【ガラ】

7月30日Zepp Hanedaで＜大佑祭り＞を開催することになりました。

このイベントを開催するにあたり自分が思うことを伝えさせてもらいます。

大佑くんとはメリーを始める前から友人で、お互い同じ歳ということもあり、すぐに意気投合し、毎日のように会い、お互いの夢を語り合ったりしました。

大佑くんが蜉蝣を組んだ時は嬉しい反面、彼のぶっ飛んだセンスや行動力、そして何をするかわからないめちゃくちゃな所に憧れさえあった。

ただ、そんな思いは一切伝えたことはないし、大佑くんとはバンドを超えた何でも話し合える仲でした。

そのおかげで今まで散々振り回されてきたけど。笑

その大佑くんが紹介したいと連れて来た男がムック 逹瑯でした。

2人の仲良いやり取りに、恋人を取られたような感覚になって、僕は最初逹瑯は苦手でした。苦笑

この出会いから3人で集まる機会も多くなり、皆それぞれのバンド活動も刺激し合い、いつしか「御三家」なんて呼ばれるようにもなっていきました。

当時は口には出さなかったけど、かなりみんな意識していたと思う。

大きなイベントなどは顔合わせたことはあったが、この3バンドだけでは一緒にライブをすることはなかった。それはお互いがこの関係性を特別に大切に思っていたからだと思う。

月日が経ち、昨年7月15日に事務所のスタッフ、aieくんと集まる機会があり、その場所で大佑くんのビールも注いで一緒に飲んだ。

この日に集まったのは、もしかしたらいつも話の中心になる大佑くんの仕業だったんじゃないかな？と思ってる。

「そろそろ何かやろうか！待ってるんじゃない？」

その話しはいつも集まると出ていたけれど、「俺はいいや」と流していた。

正直に言えば誰かやるなら参加してもいいけど。くらいでした。

大佑くんと一緒にいた時間は今も忘れることなく、自分の心の中で生き続けている。

居ないんだけど、ずっといるような、、、

また夜中に突然、携帯が鳴って長話を聞かされたりしそうな気もしていて、、、

どこかで自分自身避けていたのかも知れない。

大佑くんの音楽や人生をそばで見てきたから。

ただ彼との約束「どちらかが最後まで歌い続ける」その約束は忘れたことはない。

果たすのは誰でもない自分しかいないから。

「そろそろやってあげましょうか！」

ビールの勢いなのか、思わず口から出てしまった。

次の瞬間「言ってしまった！」と思ったが、事務所のスタッフがサッと携帯を出し連絡する。

「今、箱押さえました。

大佑くん広いライブハウス好きだったからZeppにしました。」

内心「言わされた！！」と思ったけれど

これも大佑くんあなたの仕業、思い通りですよね？笑

またやられてしまったよ。笑

いつも自己中心的で、無茶ばかりするのに、誰からも文句一つ言われず愛されていた大佑くん。

彼の為にやれるのは自分しかいない。

メリーも今年で25周年。このことも僕の背中を押してくれる要因の一つでもあった。

いつかやれたら、、、

そのいつかが今なんじゃないかと。

そして、kazuさんに連絡し2人で会うことになった。

自分の思いを全部話した。

kazuさんからは

「あさんがやるならメンバーに話してみる。」と言ってもらえた。

凄く嬉しかった。

そして、この祭りに必要不可欠な逹瑯にも連絡した。

まだ内容も決まってないのに、ピンポイントでこの日空けておいて欲しいと伝えたら、了承してくれた。

普段はあまり好きじゃないが、この時の逹瑯とMUCCはかっこよかった。苦笑

ここからまた悩むことになる。

どういうイベントにしようか。

どんなことしたら大佑くんやファンのみんなは喜んでくれるのか？

みんなの中で生き続けている大佑くんに対して何が出来るのか？

今も誕生日になるとたくさんのお祝いメッセージがXに上がっているし、ファンのみならず、バンド仲間や後輩からの思いも強い。

そんな中、自分に何が出来るだろうと、、、

kazuさんに会うたびに相談し、逹瑯にも相談した。

そんな時決まって2人に言われる言葉があった。

「ガラがやりたいことをやりなよ。」

僕のやりたいことは、大佑くんのファンが笑顔でいること、そして大佑くんが喜ぶこと。

それが一番やりたいこと。

みんなが笑顔になって、はしゃいで忘れられない1日にすること。

そうお祭りだ！

あの時出来なかったこの3バンドだけのイベントをやる。

何回もやるつもりは最初から無い。

この一度きり。

最初で最後の三つ巴のお祭りをやる。

そう心に決めた。

これから開催まで出演者やスタッフそしてファンのみんなが笑顔になれる日を作っていきます。

当日はずっと楽屋で飲んでいるであろう大佑くんが気分良くなって、ステージに来るかも知れない。

いや、絶対に来るな。笑

楽屋に飲み切らない程の氷結入れておかなきゃだな。

最後に

kazuさん ユアナさん 静海くん

MUCCのみんな

ありがとうございます。

最高の祭りにしますので宜しくお願いします！

◆ ◆ ◆

【逹瑯(MUCC)】

誕生日を祝おうぜとのガラの誘いに全力で乗っかります！

どーせやるならはちゃめちゃに楽しく！

賑やかにわいわいするのが大好きなやつなんで当日もステージ、楽屋、ロビー、フロア、トイレなどなどあっちこっちうろうろしてると思うので一緒に全力で楽しんでください！

羽田で三つ巴のトリプルドラゴンって事でよろしく！

◆ ◆ ◆

【kazu】

久しぶりに皆さんの前で蜉蝣の曲を演奏出来るのがとても楽しみです。

メリーの25周年、そして大佑の誕生日を盛大にお祝いしましょう。

2025年7月30日、Zepp Hanedaで開催される＜大佑祭り!!＞。

最初で最後と銘打たれたこの特別な一夜を、ぜひその目で見届けてほしい。

◆ ◆ ◆

■＜メリー 25th Anniversary LIVE-Many Merry Days-『大佑祭り!!』＞

7月30日(木) 東京・Zepp Haneda

open16:00 / start17:00 / 20:10終演予定

出演：メリー / MUCC / ユアナ / kazu / 静海

▼チケット(税込 / ドリンク別)

・1F前方スタンディング〈リストカッター〉\12,000

・1F後方指定席〈R指定〉\12,000 ※SOLDOUT

・2F VIP〈夕暮れの謝罪〉\15,000 ※SOLDOUT

※VIPチケット特典：2F最前列席・グッズ優先購入

・2F指定席〈所詮、自分は犬であります。〉\12,000 ※SOLDOUT

一般発売：5月16日(土)10:00〜

・TicketTown https://e.tickettown.site/tickets/daisukematsuri

・イープラス https://eplus.jp/daisukematsuri/

・ローソンチケット https://l-tike.com/daisukematsuri/

・チケットぴあ https://w.pia.jp/t/daisukematsuri/

※購入枚数1人4枚 (2F VIPのみ1人1枚)

※規定枚数に達した券種はプレオーダ一およびー般発売は行いませんので予めご了承ください。

（問）NEXTROAD 03-5114-7444