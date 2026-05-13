インナージャーニーが、5月20日に発売するメジャーデビューシングル「Toi toi toi !」のジャケット写真を公開した。あわせて、各SNSにてミュージックビデオのティザー映像も解禁された。今作は、「うまくいくよ！」という幸運を祈るドイツ語のおまじないの言葉に着想を得て、カモシタが書き下ろしたエネルギッシュなロックナンバーだという。ジャケット写真は、画家／イラストレーター・ルソー太郎の作品が手がけており、オリジナ