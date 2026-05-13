中国のサービス輸出額は今年第1四半期（1〜3月）、前年同期比11．2％増の7045億2000万元（約16兆3000億円）に達しました。うち個人向け文化・娯楽サービスの伸びが最も大きく、25．6％増となりました。国際コンサルティング会社の予測によると、2029年までに海外のショートドラマ市場規模は1200億元（約2兆7800億円）を超え、複合成長率は53．9％となる見込みで、中国企業は76％のシェアを占める可能性があるとのことです。中国映