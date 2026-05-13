マイクロドラマ・映画・ゲーム・アートトイが海外進出、中国ブランドのソフトパワーが台頭

中国のサービス輸出額は今年第1四半期（1〜3月）、前年同期比11．2％増の7045億2000万元（約16兆3000億円）に達しました。うち個人向け文化・娯楽サービスの伸びが最も大きく、25．6％増となりました。

国際コンサルティング会社の予測によると、2029年までに海外のショートドラマ市場規模は1200億元（約2兆7800億円）を超え、複合成長率は53．9％となる見込みで、中国企業は76％のシェアを占める可能性があるとのことです。

中国映画も歴史的な飛躍を遂げ、「ナタ 魔童の大暴れ」は22億6700万ドルの世界興行収入を記録し、アニメーション映画史上でトップに立ちました。2025年全体で中国映画の海外興行収入は10億元（約232億円）を超え、中国映画年間興行収入上位20作品のうち15作品が海外で公開されました。

中国ゲームの海外市場における売り上げは6年連続で年間売り上げが1000億元（約2兆3200億円）を超え、うち2026年の中国独自開発ゲームの海外市場における実質売上高は前年比31．76％増の63億3100万ドルとなりました。

中国のアートトイは近年、急速に海外進出し、世界中のファンから注目を集めています。中国南部の広東省東莞市は「世界のアートトイの都」として、世界のアニメ関連商品の4分の1とアートトイ製品の85％を供給しています。

中国の文化コンテンツ貿易総額は年間1兆元（約23兆2000億円）の大台を突破しました。英国のブランド評価機関が発表した報告によると、世界トップ500ブランドに中国から68ブランドがランクインし、ブランド数で第2位となりました。急速に台頭する中国ブランドの中では、アートトイ、ゲーム、ネットドラマなどが中国ブランドの「海外進出」における新たな顔となっています。（提供/CGTN Japanese）