『HYDE [INSIDE]』から約1年半ぶり、HYDEがアルバム『JEKYLL』を5月13日にCDリリースした。メタルコアに振り切った前作が“動”だとすれば、今作は真逆の“静”でまとめ上げたもの。系譜としては25年前の1stソロアルバム『ROENTGEN』の続編に位置付けられており、このインタビューで本人が言及しているように2作が“繋がる”仕掛けも施されている。とはいえ、原点回帰やノスタルジーという言葉はふさわしくなく、ダークで重い世界