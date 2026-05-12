大分県の観光振興を図るツーリズムおおいたが12日、今年の県内のゴールデンウイーク観光動向調査結果を発表し、交通機関や観光施設ともに去年に比べてにぎわったことがわかりました。 【写真を見る】大分県内ＧＷ去年よりにぎわう最も人が集まった観光施設は ツーリズムおおいたは先月29日から今月6日までのゴールデンウイーク期間中に大分県内の主な観光施設や交通機関を利用した人数を1