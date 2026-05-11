ABEMAの恋愛番組『今日、好きになりました。』の第79弾となる『今日、好きになりました。ラヨーン編』が2026年5月11日より放送を開始する。 （関連：【画像あり】『今日、好きになりました。ラヨーン編』参加メンバーソロ写真） 『今日、好きになりました。ラヨーン編』には、継続メンバー2人、新規メンバー8人が参加。現役高校生たちが2泊3日の"運命の恋と青春の修学旅行"として、タイ