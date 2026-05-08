台所を心地よく整え、料理の時間を楽しくする工夫を紹介します。教えてくれたのは、76歳で夫とふたり暮らしのぬ衣さん。夫の定年退職を機に、里山での暮らしを始めました。「どんな場所よりも家が好き」と話すぬ衣さんに、台所で実践している5つのルールついて伺いました。※ この記事は『別冊天然生活 76歳、ぬ衣さんの小さな幸せを重ねる暮らし』（扶桑社刊）に掲載された内容を一部抜粋・再編集して作成しています【写真】ぬ衣