駅無人化をめぐり、大分県内に住む障害者らが移動の自由を侵害されたなどとしてJR九州を相手に訴えを起こした裁判で、原告側が一審の判決を不服として控訴しました。 【写真を見る】JR九州の駅無人化訴訟原告の障害者らが控訴「具体的根拠を示さない不当判決」 この裁判はJR九州が進める駅の無人化をめぐり、県内に住む障害者らが憲法に保障されている移動の自由を侵害されたなどとして、損害賠償を求めているものです。 4月2