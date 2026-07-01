ずっと地味扱いだった……動物園で人気の動物といえば、ライオンやゾウやキリンが定番。しかし、なぜか岩手県の『盛岡市動物公園ZOOMO』ではピューマが人気だ。正直、「ピューマを見に動物園に行こう！」とか「動物の中でピューマが一番好き♡」とはなかなかならないのがこれまでの実情だっただろう。ZOOMOのピューマ担当飼育係・山本祐子さんも、以前はその認知度の低さに嘆いていた。「ピューマは被毛に模様がなく、鳴き声