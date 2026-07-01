ニューストップ > スポーツニュース > サッカーニュース > フランス代表、スウェーデン破り16強…FWエムバペまた2得点 北中米W… 北中米ワールドカップ フランス代表 キリアン・エムバペ スポーツニュース・トピックス スポニチアネックス フランス代表、スウェーデン破り16強…FWエムバペまた2得点 北中米W杯 2026年7月1日 7時54分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと W杯北中米大会でｍフランスがスウェーデンに3ー0で快勝し16強入りした エムバペが今大会3度目の1試合2得点を記録、大会通算得点を18点に伸ばした また、大会得点ランキング首位のメッシに対しても1点差に迫っている ◆フランス代表先制点、FWエムバペが決めたやはりこの男が決めた！！エンバペ🇫🇷がカットインから右足一閃⚽️圧倒的な個の力でフランスが先制🔥🏆️#FIFAワールドカップ ラウンド32🆚フランス×スウェーデン📱#DAZN ライブ配信中#本気で楽しむならDAZN@CocaColaJapan pic.twitter.com/UQnkSc69Qg— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 30, 2026 ◆フランス代表2点目、バルコラが決めるこれぞタレント軍団フランス🇫🇷オリーセのスルーパスにバルコラが見事なフィニッシュで追加点⚽️🏆️#FIFAワールドカップ ラウンド32🆚フランス×スウェーデン📱#DAZN ライブ配信中#本気で楽しむならDAZN@CocaColaJapan pic.twitter.com/JazxoYHlcD— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 30, 2026 ◆フランス代表FWエムバペ、今試合2ゴール目のシーン止まらないエンバペ🔥オリーセの華麗なスルーパスからゴールを揺らし今日2点目⚽️⚽️🏆️#FIFAワールドカップ ラウンド32🆚フランス×スウェーデン📱#DAZN ライブ配信中#本気で楽しむならDAZN@CocaColaJapan pic.twitter.com/UFwVE8bB0J— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 30, 2026 記事を読む 関連の最新ニュース 北中米ワールドカップ 記事時間 07/01 08:15 日本突破のF組全滅「何位突破だったらよかったんだよ」 記事時間 07/01 08:14 韓国代表・洪明甫監督が「生卵洗礼」避けられた理由判明「空港に…」 記事時間 フランス代表、スウェーデン破り16強…FWエムバペまた2得点 北中米W杯