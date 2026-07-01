2026年6月30日午後9時ごろ、JR千歳線の沼ノ端ー植苗駅間でJR貨物の貨物列車とクマが衝突しました。JR北海道によりますと、クマと衝突した貨物列車は約40分後に運転を再開しましたが、後続の特急北斗19号（函館発 札幌行き）が、衝突したクマが札幌方面の線路内にいることを確認しました。その後、ハンターや警察、保線社員が現地確認を行ってクマを撤去し、7月1日午前7時前に運転が再開されましたが、札幌と函館を結ぶ