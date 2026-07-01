「エヴァンゲリオン」のアスカ・ラングレー、「名探偵コナン」の遠山和葉役などで知られる人気声優の宮村優子（53）が、30日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。テーマパークに行っても楽しめないという“声優あるある”を明かした。宮村は「テーマパークとか行った時に、いろんなところから聞こえてくる」声が気になるとし、「本当は世界観に没入していきたいのに、しゃべっているところが思