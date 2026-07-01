円安を背景とした外国人投資家や資産家たちの不動産「爆買い」。その影響により物件価格は高騰し、マンションの外国人オーナーと住民の間では信じがたい生活上のトラブルが発生している。【写真】この記事の写真を見る（3枚）今、全国のマンションで何が起こっているのか。はたして、悪いのは外国から来た彼らだけなのか？不動産事業プロデューサーとして業界に精通する牧野知弘氏の新刊『「外国人不動産」問題』（祥伝社