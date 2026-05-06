5月5日、大阪市のシェラトン都ホテル大阪で“初ディナーショー”の最終公演を迎えた俳優で歌手の今井翼。2002年から2018年まではアイドルユニット「タッキー＆翼」で大人気となり、多くの名曲を残した。同日付の『サンスポ』によると、千秋楽の会場には“元相方”からのメッセージが届き、その内容が話題を呼んでいる。「『サンスポ』の記事によると、今井さんがタッキー＆翼の楽曲『epilogue』を歌唱中に、舞台上のスクリーンに