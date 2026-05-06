明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第15節が6日に行われ、名古屋グランパスとガンバ大阪が対戦した。ともに消化試合が多いとはいえ、WESTの首位に立つヴィッセル神戸と勝ち点差「1」に縮めた名古屋とG大阪。優勝争い生き残りへ、勝ち点「3」が必須の直接対決が実現した。先に試合を動かしたのはホームの名古屋だった。8分、中山克弘が左からグラウンダーパスを送り、ペナルティエリア手前の稲垣祥がダイレクトで合