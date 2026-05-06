5月6日朝早く、徳島市の交差点で車と原付バイクが衝突する事故があり、原付バイクを運転していた男子高校生が亡くなりました。事故があったのは、徳島市川内町大松の国道交差点です。警察によりますと、6日午前5時50分頃、鳴門方面に向かっていた乗用車と原付バイクが交差点内で衝突しました。この事故で原付バイクを運転していた徳島市万代町の男子高校生（1年・16）が、心肺停止の状態で徳島市内の病院に搬送されましたが、全身