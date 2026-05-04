最大12連休のゴールデンウィークも後半戦。5月4日は、3日と打って変わって晴天にも恵まれ、県内各地の観光地は大勢の家族連れらで賑わいました。県内屈指の観光名所、鳴門の渦潮。その渦潮を真上から拝める「渦の道」は3日、強風のため休館でしたが、4日は多くの人で賑わいました。（大阪から）「ここ回って、淡路島をぐるっと回って帰ろうかなと思って」「楽しかった」（記者）「怖かった人？」「はい」2026年は、物