ESSEonlineに掲載された記事のなかから、5月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！生活費が高騰している今、とくに食費の収支は気になるもの。50代でひとり暮らしをしているインスタグラマーのみるくさんは、あることをやめて節約に成功したそうです。詳しく聞いてみました。※ 記事の初出は2025年5月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。買い物は月2回のまとめ買い結婚してからずっと、近くのスーパーに毎日買い物に行って