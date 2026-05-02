元卓球日本代表で解説者の石川佳純（33）が4月26日、Instagramを更新。岐阜城を訪れたオフショットを公開した。 【画像】女子バレー日本代表24歳美女のTシャツ姿に「キュン死してまうわ」「モデル顔負けの可愛さでヤバい」と反響続々 「ハーフマラソン前日には岐阜城へ」と投稿されたのは、石川が岐阜城の看板の隣でほほ笑む写真。その他、みたらし団子を頬張る様子や金華山の「金」の字をかたどったチュロス