ワールドカップ開幕を間近に控えたブラジルで、ひとつの論点となっているのが「やはりネイマールは招集されないのか」という問題だ。５月18日にエントリーメンバー26人が発表されるが、その可能性は高くないと見られている。 本人も厳しい状況を感じ取っているのか、どこかナーバスになっていて、ブラジル全国リーグの試合で審判や対戦相手の選手を罵ったり、果てはスタンドのファンとやりあったり...。かつて絶対的エー