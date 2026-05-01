犬が『背中を向けて座る』心理５選 愛犬が隣に座ったと思いきや、なぜか背中を向けて座ることはありませんか。足元に背を向けるようにして座ることもあるでしょう。ここでは、犬が背中を向けて座る心理を解説します。 1.最大の信頼を寄せている 愛犬に背中を向けて座られると、こちらを見てくれていないような気がして寂しく感じる人もいるかもしれません。しかし、犬にとって背中を向ける行為には、強い信頼が含まれ