リング誌の公式Xが公開ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチが2日、東京ドームで開催される。王者・井上尚弥（大橋）に元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が挑戦する大注目の一戦が行われるタイミングで、米プロボクシング界のレジェンド、テレンス・クロフォード氏が来日。早速、対峙した日本人に驚きの声が広がった。クロフォード氏は、ボクシング史上初となる3階級で4団体統一王者になり、昨年末