リング誌の公式Xが公開

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチが2日、東京ドームで開催される。王者・井上尚弥（大橋）に元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が挑戦する大注目の一戦が行われるタイミングで、米プロボクシング界のレジェンド、テレンス・クロフォード氏が来日。早速、対峙した日本人に驚きの声が広がった。

クロフォード氏は、ボクシング史上初となる3階級で4団体統一王者になり、昨年末に引退したレジェンド。4月30日、自身のインスタグラムで来日を報告し、ストーリー投稿には飛行機からの景色が動画で添えられ「Tokyo Japan」と記していた。

さらに、格闘家・平本蓮と対面。インスタグラムで2人が拳を構えて対峙し、親密そうにする姿も投稿されていた。米国の権威あるボクシング専門誌「ザ・リング」誌の公式Xでもこの模様が紹介されたほか、ネット上で日本ファンから驚きの声が広がった。

「凄すぎる。これはやばすぎます」

「めちゃくちゃ羨ましい」

「こりゃ凄い」

「これはブチ上がるね」

「平本さん嬉しかったやろな」

井上―中谷戦を間近に控えた中、元パウンド・フォー・パウンド（PFP）1位の伝説ボクサーの来日。「東京ドーム観戦でクロフォード来日？」「マジかよ、、井上尚弥見にきてるんかな？」と、東京ドーム決戦の観戦を期待する声もあった。



（THE ANSWER編集部）