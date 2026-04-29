ブルズの河村は、開幕前の離脱から復帰後にGリーグで結果を残し、NBAでもより大事な場面での起用が増えた八村 塁、河村勇輝という日本が誇るふたりのNBAプレーヤーは、すでに2025−26レギュラーシーズンを終えている。八村が所属するロサンゼルス・レイカーズは、ウエスタン・カンファレンスの4位に入り、ヒューストン・ロケッツと対戦するプレーオフ第1ラウンドの真っ最中。一方、河村が2ウェイ契約（NBAとマイナーリーグを期間限